Meloni: faremo sentire voce in Ue ma non per sabotare

Milano, 25 ott. (askanews) – “Grazie a vertici istituzioni comunitarie” per gli auguri, “non mi sfugge la curiosità e l’interesse per la postura che il governo terrà dentro le istituzioni europee: l’Italia farà sentire forte la sua voce come fondatrice non per frenare o sabotare l’integrazione ma per contribuirla a indirizzarla a una maggiore efficacia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel discorso alla Camera per la fiducia.

“Non concepiamo l’Europa come un circolo elitario con soci di serie a o b, o come una società per azioni con un cda per tenere i conti in ordine, ma come la casa comune dei popoli europei”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel discorso alla Camera per la fiducia.

Ci sono “grandi sfide di fronte alle quali non sempre l’Unione europea si è fatta trovare pronta”, “chi si pone questi interrogativi non è nemico o eretico ma pragmatico che non teme di dire quando qualcosa non funziona come potrebbe”.

Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera.