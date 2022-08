Meloni: Fdi propone blocco navale europeo anti sbarchi

Roma, 19 ago. (askanews) – “Fratelli d’Italia propone il blocco navale perchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare, insieme a loro, la tratta di esseri umani e istituire in territorio africano hotspot gestiti insieme all’Unione europea, dove vagliare le richieste di asilo e distinguere chi ha diritto alla protezione internazionale da chi quel diritto non lo ha”.

Lo afferma la presidente Fdi Giorgia Meloni, candidata premier in pectore del centrodesta, in un video su Facebook.

“Nel 2017 la Commissione – sottolinea fra l’altro la leader Fdi- ipotizzava un blocco navale: sì proprio il blocco navale, per fermare la partenza dei barconi e le morti in mare, e numerose altre volte ha chiesto misure serie e concrete di rafforzamento delle frontiere esterne e di cooperazione con i Paesi terzi per il contrasto all’immigrazione illegale.

Ed è il contenuto anche del nuovo patto Ue per la migrazione e l’asilo voluto da Ursula Von der Leyen”. Ma “questo è l’unico caso, in pratica, in cui ce lo chiede l’Europa ma siccome non piace alla sinistra non va bene…”.

Vogliamo ribadire un principio semplice: in Italia si entra solo legalmente, perche non facciamo gestire i flussi migratori verso la nostra Nazione da criminali, scafisti o peggio da chi vuole destabilizzare la nostra Nazione e l'Europa".

“Dal 2011 ad oggi, ovvero da quando la sinistra e al governo – sottolinea ancora Meloni – sono sbarcati sulle coste italiane piu di 800.000 migranti. Quasi un quinto, oltre 140.000 persone, solo negli ultimi due anni. Anche con una interpretazione molto generosa delle norme sui rifugiati che e stata applicata dall’Italia in questi anni solamente l’8% di chi e sbarcato illegalmente ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione. Gli altri, per la quasi totalità uomini soli adulti in età da lavoro, sono semplicemente immigrati illegali. Una situazione insostenibile, anche in termini di sicurezza, per l’Italia e per l’intera Europa. Proprio l’Unione europea da anni chiede agli Stati membri, e in particolare all’Italia, di difendere i confini nazionali ed europei”.