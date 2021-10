Meloni: Fdi va sciolto perché lo ha deciso il Pd? Letta che dice?

Roma, 11 ott. (askanews) – “Qual è l’obiettivo di tutta questa strategia? Ce lo spiega bene il vice-segretario del Partito democratico Beppe Provenzano, in un tweet nel quale scrive con naturalezza ‘Giorgia Meloni è inevitabilmente fuori dall’arco democratico repubblicano’. Il che a norma di legge significa che anche noi, primo partito italiano, andremmo sciolti. Magari con il voto a maggioranza di Pd e 5Stelle in parlamento, capito? Il primo partito italiano va sciolto perché lo ha deciso il Pd, questo è il gioco”: così Giorgia Meloni risponde tramite un video postato su Facebook alle parole del vice-segretario del Pd Provenzano.

“Il segretario del Pd Enrico Letta che ogni giorno ci dispensa lezioni di ogni genere ovviamente non prende le distanze dal suo vice, con la stessa nettezza che chiede a noi ogni tre minuti, perché loro possono, possono tutto”, ha aggiunto.

“In ogni caso Fdi non intende farsi intimidire, continueremo a batterci a testa alta a fianco degli italiani e come sempre saranno gli italiani a giudicarci e saranno gli italiani a dire se il pericolo per la democrazia siamo noi piuttosto altri”, ha concluso Meloni.