Meloni: Ferragni? Per la sinistra come se avessi attaccato Che Guevara

Roma, 4 gen. (askanews) – “Su influencer e Chiara Ferragni non ho nulla da dire se non che mi ha colpito la reazione della sinistra quando ho detto che ha più valore chi produce un pandoro che chi lo mette in mostra; è una cosa banale che dovrebbe avere a che fare con il mondo operaio, invece se la sono presa ritenendo che attaccassi Ferragni, che non ho citato personalmente, come se avessi attaccato Che Guevara”.

Lo ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa.

“Da parte mia non c’era volontà di attaccare alcuno, ponevo un fatto di valore, sul chi fa davvero l’eccellenza italiana, poi c’è invece una questione sul tema della trasparenza in beneficenza su cui si deve lavorare”.