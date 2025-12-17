Meloni: firma Ue-Mercosur prematura, servono garanzie per agricoltori

Roma, 17 dic. (askanews) – “L’Italia ha sempre guardato con interesse all’intesa tra Ue e Mercosur, ma il governo italiano ha sempre avuto chiaro che l’accordo dovrà essere positivo per tutti i settori, e bisognerà rispondere alle preoccupazioni dei nostri agricoltori. Abbiamo lavorato con la Commissione, ottenuto passi avanti significativi con un meccanismo di salvaguardia e un fondo adeguato di compensazione, e un significativo rafforzamento dei controlli fitosanitari in entrata.

Misure presentate ma non ancora formalizzate. Riteniamo quindi che firmare l’accordo nei prossimi giorni come è stato ipotizzato sia ancora prematuro: per noi è necessario attendere che il pacchetto di misure aggiuntive a tutela del settore agricolo sia perfezionato e allo stesso tempo vada illustrato e discusso con i nostri agricoltori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

“Ciò non significa che l’Italia intenda bloccare od opporsi all’accordo nel suo complesso, ma intendiamo approvarlo solo nel momento in cui ci saranno garanzie di reciprocità per il nostro settore agricolo e sono molto fiduciosa che con l’inizio del prossimo anno tutte queste condizioni possano realizzarsi”, ha concluso sul punto la premier.