Meloni: Giambruno? Voleva dire di stare attente a stupratori

Roma, 7 set. (askanews) – “Andrea Gianbruno ha detto in modo frettoloso e assertitvo una cosa diversa da come è stata interpretata, in quelle parole non leggo ‘se giri in minigonna ti possono violentare’ ma qualcosa che mi diceva mia madre quando uscivo: ‘occhi aperti e testa sulle spalle'”. Così Giorgia Meloni in conferenza stampa ha risposto sulla frase pronunciata dal compagno giornalista e che è stata oggetto di polemica politica.

“Purtroppo gli stupratori esistono e non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna essere sempre presenti a se stessi, fare del proprio meglio per non mettersi nella condizione di consentire a questi animali di fare quello che vorrebbero fare – ha proseguito la premier -. Credo sia un consiglio che molti genitori darebbero ai propri figli, questo non da nessuna giustificazione agli strupatrori ma dire alle ragazze di stare attente, occhi aperti e testa sulle spalle”.