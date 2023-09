Meloni: i migranti non sono la soluzione alla crisi del welfare

Roma, 14 set. (askanews) – “Questo tema viene spesso usato strumentalmente contro l’immigrazione, la quale, viene detto, porta un contributo in termini di welfare che altrimenti non potremmo più offrire. Non sono d’accordo con questa narrativa. Penso che grandi nazioni e grandi popoli devono prendersi le proprie responsabilità per costruire il loro proprio futuro e il futuro del proprio angolo di mondo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Demographic Forum di Budapest.

“Credo che una quota di migrazione legale sia necessaria e può essere integrata, può rappresentare un contributo positivo all’economia, ma resto convinta che sarebbe più responsabile affrontare la crisi del welfare invece che rassegnarci al declino, che non è un destino ma è una scelta. E non è la scelta che vogliamo fare”.