Meloni: "I soldi del Pnrr li metteremo a terra, costi quel che costi"

Roma, 3 lug. (askanews) – “Il Pnrr è una grande occasione e come ogni grande occasione abbiamo bisogno che remiamo tutti nella stessa direzione. Il piano non è stato scritto, né negoziato dall’attuale governo, ma noi oggi lavoriamo senza sosta per mettere a terra tutte le risorse nei tempi necessari”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea generale di Assolombarda.

“È un piano che ha bisogno di correttivi ma ha bisogno di grande impegno da parte di tutti gli attori per rispettare i tempi previsti. Mi dispiace, ma non mi stupisce, che anche il Pnrr in Italia sia diventato terreno di scontro. Io penso che su una partita del genere dovremmo comportarci come se fossimo un sol uomo, maggioranza, opposizione, tutti i livelli istituzionali, aziende, sindacati, magistrati, intellettuali gente comune. Qui non è in gioco un governo ma la modernizzazione dell’Italia e la sua credibilità internazionale. C’è chi fa polemica e chi tifa perchè si fallisca. Ma vi assicuro che quei soldi li metteremo a terra, costi quel che costi”.

“Modificheremo le parti da cambiare, faremo le norme necessarie, contratteremo con la commissione, superermo le lungaggini degli enti locali. Faremo quello che va fatto e metteremo tutti ai remi e se qualcuno vorrà restare a guardare, alla fine avrà imparato una lezione”, ha detto Meloni.