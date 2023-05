Meloni: il G7 in Italia a metà giugno 2024 sarà in Puglia

Hiroshima, 20 mag. (askanews) – “Il G7 del 2024 si terrà alla metà di giugno, stiamo aspettando la data delle elezioni europee, dovrebbe essere il 9-10 giugno e quindi immediatamente dopo potremo fare il G7. La sede del prossimo G7 sarà la Puglia che ha un significato simbolico legato alla posizione geografica di ponte tra occidente e oriente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Hiroshima.

“Io sono molto soddisfatta del modo in cui l’Italia viene accolta e ascoltata con attenzione – ha aggiunto la premier – come si conviene per un grande attore internazionale che ha posizioni chiare su tutte le materie che ci si trova ad affrontare””.