Meloni: Il Piano Mattei diventi modello anche per altri Paesi

Roma, 4 gen. (askanews) – Il lavoro sull’Africa, compreso il Piano Mattei, “sara’ un lavoro al centro del G7. Non ci stiamo rendendo conto di quanto sta accadendo li’, un continente ricco di materie prime ma altamente instabile”. Finora “non ha funzionato l’approccio paternalistico se non predatorio” “e il mio obiettivo e’ che diventi un modello e che altri paesi possano aggregarsi per un lavoro serio di strategia”

“Il lavoro che riguarda anche il Piano Mattei, un lavoro che chiaramente l’Italia non puo’ fare da sola. Il mio obiettivo è che diventi un modello altri paesi europei per altri paesi occidentali nel continente africano Mattei è più avanti diciamo di quanto di quanto sembri di quanto dire”.