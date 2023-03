Home > Askanews > Meloni: il salario minimo non è la strada più efficace Meloni: il salario minimo non è la strada più efficace

Roma, 17 mar. (askanews) – “Io credo che l’introduzione di un salario minimo legale non sia la strada più efficace. Per una ragione semplice: temo il rischio che la fissazione per legge diventi non una tutela aggiuntiva rispetto alla contrattazione, ma sostitutiva e questo finirebbe per fare un altro grande favore alle grandi concentrazioni economiche che hanno come obiettivo rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento al congresso della Cgil in corso a Rimini. “Io credo che si debbano estendere i contratti collettivi ai settori non coperti, allargando la platea dei tutelati, combattere i contratti pirata e il lavoro irregolare, tagliare il cuneo fiscale” ha aggiunto.

