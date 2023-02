Home > Video > Meloni: "Il sostegno all'Ucraina è il modo migliore per arrivare a una tratt... Meloni: "Il sostegno all'Ucraina è il modo migliore per arrivare a una trattativa"

"Credo che il modo migliore per costruire un'opzione di pace e di dialogo sia mantenere le forze in campo su un piano di equilibrio". In occasione del Consiglio europeo, la premier Meloni si esprime così sull'invio di aiuti e armi in Ucraina