Meloni: “Il Sud per me è occasione di sviluppo per la nazione”

Roma, 23 set. (askanews) – “Il Sud per me è una grande occasione di sviluppo per questa nazione. Credo che a noi sia mancata in questi anni soprattutto una visione industriale, che coinvolge soprattutto il Sud su settori che non sono stati adeguatamente valorizzati. Penso a tutta l’economia del mare, penso soprattutto al tema del marchio e penso all’energia, perché nel dramma della situazione attuale noi abbiamo noi abbiamo una grande occasione soprattutto per il Sud”: così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine del suo comizio di chiusura all’Arenile di Bagnoli, a Napoli.

“I gasdotti dal Nord Africa e dal Mediterraneo occidentale arrivano qui al Sud, qui non mancano sole, mare e vento, con un po’ di soldi e un po’ di intelligenza noi possiamo fare del Sud l’hub di approvigionamento energetico d’Italia”, ha aggiunto la presidente di Fdi.