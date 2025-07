Meloni: in 1000 giorni Governo creati più di 1 mln di posti di lavoro

Roma, 17 lug. (askanews) – “Vi dirò qual è il dato che mi rende più orgogliosa in questi quasi tre anni di governo. In questi mille giorni al Governo, quello che mi rende più orgogliosa è che in media, in ognuno di questi mille giorni sono stati creati più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, per un totale di oltre un milione di nuovi posti di lavoro”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Cisl a Roma.

“Credo che ci sia ancora molto da fare su questo fronte per colmare il divario che abbiamo con il tasso di occupazione rispetto alle altre grandi nazioni europee, ma è altrettanto vero che il dato record sul’occupazione femminile, con il superamento del tetto di 10 milioni di donne lavoratrici, rappresenta un segnale positivo e un segnale di inversione di tendenza sul quale bisogna continuare a lavorare”, ha aggiunto.