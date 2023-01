Home > Askanews > Meloni in Algeria: Mediterraneo cruciale per interessi nazionali Meloni in Algeria: Mediterraneo cruciale per interessi nazionali

Algeri, 23 gen. (askanews) – Visita ufficiale in Algeria per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’occasione ha visitato ad Algeri la Nave della Marina Militare italiana “Carabiniere” (accolta dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare italiana ammiraglio Enrico Credendino e dal Comandante della Nave Davide Rossano) dove ha salutato e ringraziato l’equipaggio. “I tanti sacrifici che fate voi dimostra cosa sia la la libertà, voi rendete la vostra nazione più libera. Allora la patria deve dirvi grazie perchè è consapevole delle scelte che avete fatto e delle ragioni per le quali avete fatto quelle scelte”, ha detto, aggiungendo “Nel Mediterraneo viaggia la stragrande maggioranza dei nostri interessi nazionali” e quindi per l’Italia è “un territorio cruciale”.

