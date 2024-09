Meloni: in Cdm un ddl per regolare la corsa al dominio sottomarino

Roma, 26 set. (askanews) – “L’economia del mare ci dà già grandi soddisfazioni però abbiamo l’opportunità di fare sempre meglio, se uniamo gli sforzi e lavoriamo in modo strategico, come il Governo intende fare con il Piano del Mare, che non a caso ha stilato”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per la seconda edizione del Forum “Risorsa Mare” 2024, in corso a Palermo.

Secondo la premier si tratta di “un’occasione dal punto di vista geopolitico perché, se è vero che il Mediterraneo è tornato al centro del mondo e noi siamo al centro del Mediterraneo, allora l’Italia ha una possibilità straordinaria: tornare ad essere assolutamente centrale e protagonista nelle dinamiche globali. Anche esplorando la corsa al mondo sottomarino, un dominio nuovo nel quale l’Italia intende giocare un ruolo di primo piano. Abbiamo già istituito il Polo nazionale della dimensione subacquea e sta per approdare in Consiglio dei ministri – annuncia Meloni – un disegno di legge per regolare e disciplinare questa materia”.

“Quando sono arrivata a Palazzo Chigi – racconta la premier – mi è stato detto che l’ufficio del Presidente del Consiglio è noto come la prua d’Italia. È una cosa che mi ha colpito molto, che mi ha fatto riflettere su quanto la nostra storia e la nostra identità siano profondamente legate al mare, e a quello che il mare rappresenta. Ecco, io penso che non spetti altro che prendere quella storia e quell’identità e farle navigare nel futuro, tracciando le nuove rotte del XXI secolo”, conclude la presidente dl Consiglio.