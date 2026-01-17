Meloni in Corea del Sud, ultima tappa del viaggio in Asia

Seoul, 17 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata dal Giappone all’aeroporto di Seoul Air Base (RKSM), dove è stata accolta dal viceministro degli Esteri Kim Jina, dall’ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Kim Choon-Goo, e dall’ambasciatrice d’Italia a Seoul, Emilia Gatto.

La Corea del Sud rappresenta la terza e ultima tappa del viaggio della premier nel continente asiatico.

A Seoul, Meloni incontrerà il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, in occasione di un vertice bilaterale.