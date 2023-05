La premier Giorgia Meloni è rientrata in anticipo dai suoi impegni del G7 per fare visita ai luoghi dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione. Il presidente del cosiglio dei ministri ha assicurato l’impegno del governo per andare in aiuto del territorio: “Bisogna lavorare giorno per giorno“.

Emilia Romagna, Giorgia Meloni fa visita ai luoghi dell’alluvione: “Sono commossa”

Giorgia Meloni parla ai microfoni di ‘Rainews24′ direttamente dall’Emilia Romagna, luogo dove si è recata immediatamente dopo il suo rientro in Italia post-G7. “Il governo c’è e ci sono anche gli altri livelli istituzionali. Bisogna lavorare giorno per giorno ma ci siamo. Non è il momento delle passerelle, sono commossa” – dice la premier, che poi prosegue – “È presto per stimare i danni. Andranno mobilitate molte risorse, il governo è già al lavoro per capire a quali fondi prioritari attingere.”

Le mosse del governo: come si andrà in aiuto della popolazione romagnola

Meloni, poi, ha spiegato un po’ più nel dettaglio quali saranno le prossime mosse del governo: “Adesso dobbiamo pensare a garantire i soccorsi, il Fondo europeo di solidarietà è uno dei fondi a cui poter attingere. I colleghi del G7 mi sono stati vicini, mi hanno detto di essere a disposizione per aiutarci. L’Italia ha una delle Protezioni civili migliori del mondo, se non la migliore.” Inifine, arriva una spiegazione sui fondi da mobilitare: “È stata una tragedia ma può essere un’occasione per rinascere più forti, difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse. I primi provvedimenti servono a stanziare le risorse per l’emergenza e a fare i provvedimenti per esentare i cittadini dal pagamento delle imposte. Poi lavoreremo sugli indennizzi e la ricostruzione. Incontreremo martedì, di nuovo, il presidente Bonaccini e ci faremo raccontare quali sono le cose più urgenti.”