Meloni in Etiopia, ad Addis Abeba a colloquio con il premier Abiy

Addis Abeba, 14 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto Internazionale Bole di Addis Abeba, in Etiopia, dove è stata accolta dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali.

Dopo gli onori militari e la rassegna della Guardia d’Onore, Meloni e il premier etiope hanno avuto un colloquio in un salone dell’aeroporto. Presente anche l’ambasciatore d’Italia, Agostino Palese. Della delegazione italiana fa parte anche Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Poi la premier è arrivata alla sede dell’Unione africana per un colloquio con il presidente Moussa Faki Mahamat.

Molti i temi al centro della visita di due giorni di Meloni in Etiopia, tra cui la cooperazione, in un momento in cui l’Etiopia sta portando avanti il processo di pace e cercando di sostenere la crescita economica. Il rafforzamento del dialogo e la stabilità dell’Etiopia sono visti anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e il traffico di esseri umani.