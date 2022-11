Meloni: in manovra priorità a crescita e giustizia sociale

Roma, 22 nov. (askanews) – “E’ una manovra figlia di scelte politiche, come giusto che sia per un governo politico. Abbiamo deciso le priorità e concentrato le risorse. E’ una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni presi e coraggiosa perchè scommette sul futuro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

“In una manovra da 35 mld ci sono fondamentalmente due grandi priorità. La crescita, che significa mettere in sicurezza il tessuto produttivo, incentivare il lavoro e premiare chi si rimbocca le maniche, e la giustizia sociale, con una attenzione alle famiglie e una particolare attenzione a redditi più bassi e categorie più fragili”.