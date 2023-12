Meloni in Senato mostra fax Di Maio su Mes: hanno lasciato questo pacco

Roma, 13 dic. (askanews) – Nuova polemica sul Mes tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il M5s. La premier in Senato ha mostrato e letto il testo del fax con cui l’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, autorizzava l’impegno a ratificare la riforma del meccanismo europeo.

“Trovo sensazionale il voler tornare sul Mes”, ha detto, “voi negate che il governo Conte alla chetichella abbia dato l’assenso alla riforma del trattato del Mes” e io “ho portato un bel fax firmato Luigi Di Maio”.

“Questa firma – ha aggiunto – è stata fatta un giorno dopo le dimissioni del governo Conte, quando era in carica solo per gli affari correnti, senza dirlo agli italiani, senza metterci la faccia, con il favore delle tenebre. Capisco il vostro imbarazzo ma dalla storia non si esce, questo foglio dimostra la poca serietà di un governo che mentre faceva gli scatoloni lasciava questo pacco al governo successivo”.