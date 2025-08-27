Meloni: in Ucraina spiragli per negoziati, dobbiamo crederci

Rimini, 27 ago. (askanews) – “Dopo tre anni e mezzo in cui la Russia non aveva dato nessun segnale di dialogo si sono aperti spiragli per un percorso negoziale in Ucraina grazie all’iniziativa di Trump e soprattutto all’eroica resistenza del popolo ucraino e al compatto sostegno garantito dall’Occidente, dall’Europa e dall’Italia, nonostante un’opinione pubblica non sempre convinta.

In questa opportunità di dialogo dobbiamo credere fortemente portando contributo idee e proposte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini.

Servono “robuste garanzie di sicurezza per l’Ucraina, è il punto di partenza, il presupposto non scontato stabilito a Washington. La proposta italiana su un meccanismo basato sull’articolo 5 (del trattato Nato, ndr) è attualmente la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito di cui dobbiamo essere fieri”, ha aggiunto.