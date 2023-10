Meloni: in Ue ora 27 d'accordo per fermare migrazioni illegali

Granada, 6 ott. (askanews) – “Io sono molto soddisfatta di quello che sta accadendo a livello europeo. Oggi obiettivamente ci ritroviamo in un consiglio 27 paesi d’accordo che la priorità è fermare immigrazione illegale” con la difesa dei “confini esterni”, “dopodichè bisogna essere bravi nell’implementazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo informale di Granada.

“E’ la ragione – ha aggiunto – per cui ieri abbiamo organizzato questa iniziativa, che coinvolge anche esponenti al di fuori dell’Ue ma non dell’Europa, che prevede alcune cose molte concrete che vanno fatte per raggiungere degli obiettivi, il primo dei quali è combattere le reti dei trafficanti”, che sono “organizzazioni criminali che vanno combattute come tutte le altre organizzazioni criminali, e un lavoro molto importante e complesso sulle cause delle migrazioni in Africa. Cioè esattamente la posizione che l’Italia ha cominciato a portare un anno fa e che oggi è di dominio pubblico”.

“Serve – ha concluso – un lavoro quotidiano, molto lungo ma che io vedo perchè siamo passati dalla diagnosi agli strumenti concreti per risolverlo. Su quegli strumenti, che sono quelli dei 10 punti di Lampedusa, stiamo andando avanti. C’è un consenso unanime e questo vuol dire che la strategia è chiara”.