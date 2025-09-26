Meloni: in Valle d'Aosta troppa instabilità, serve elezione diretta

Roma, 26 set. (askanews) – “Il primo impegno che ci assumiamo con i valdostani è quello della stabilità. In otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione ed è impossibile in queste condizioni programmare e dare risposte serie a cittadini e imprese”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che in Valle d’Aosta serve una “riforma che introduca finalmente l’elezione diretta del presidente, perché chi vince governa e chi perde sta all’opposizione e il potere resta nelle mani dei cittadini”, ha detto.

E nel messaggio elettorale diffuso a due giorni dalle elezioni regionali, ha assicurato: “In attesa di questa riforma, tanto attesa, spetta al centrodestra, alla nostra compattezza politica, offrire ai valdostani la stabilità nei fatti”.