Meloni in visita in Emilia-Romagna per l’alluvione

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato in anticipo il G7 e si è recata in visita in Emilia-Romagna per condurre un sopralluogo nelle zone più colpite dal maltempo e dall’alluvione. Dopo essere atterrata a Rimini, Meloni ha avuto un incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Rientrata in anticipo dal G7, il premier Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto di Rimini poco dopo le ore 12 di domenica 21 maggio per fare un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione.

Nel momento in cui si è diffusa la notizia relativa alla visita della leader di Fratelli d’Italia, un gruppo di attivisti per il clima di Fridays for Future hanno organizzato una protesta fuori dalla Prefettura, presso la quale era atteso l’arrivo della Meloni. Gli attivisti, sventolando dei cartoncini che riportavano la scritta “Non è il maltempo, è la crisi climatica”, hanno contestato il Governo. Ai giornalisti presenti sul posto, Agnese Casadei del coordinamento di Fridays for Future Forlì ha tuonato: “Il governo si sta macchiando del sangue delle vittime, 14 vittime accertate di questo disastro. In passato non hanno fatto altro che ignorare la comunità scientifica quindi tutti i governi passati sono responsabili dei disastri che stanno avvenendo adesso”.

Le richieste dei sindaci di Ravenna e di Cesena: “Il Governo sostenga la popolazione in tempi celeri”

In merito alla visita del premier, proprio lasciando la Prefettura dopo un incontro con il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e il presidente dei Consorzi di bonifica della Romagna Stefano Francia, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha dichiarato: “Nessuno sa dove sia la premier Meloni oggi e questo credo che sia un fatto molto apprezzabile perché di tutto abbiamo bisogno, in questo momento, tranne che di passerelle con codazzi di centinaia di persone”.

Il primo cittadino di Ravenna, inoltre, ha aggiunto: “Credo che la premier abbia voluto visitare alcune zone per farsi un’idea autonoma, noi vorremmo incontrarla ma a un tavolo istituzionale per discutere cosa fare domani. Tutti i sindaci di questo territorio aspettano una sua convocazione a breve per discutere su cosa fare per il futuro”.

Sull’arrivo della leader di FdI in Emilia-Romagna, è intervenuto anche il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. In considerazione dell’emergenza alluvione provocata dal maltempo che si è abbattuto sulla Regione e, soprattutto, sul Bolognese e la Romagna, Lattuca ha asserito: “Chiediamo al Governo di essere pronto a rispondere ai bisogni della popolazione colpita in tempi celeri, altrimenti questo sentimento positivo che nella tragedia si è sviluppato si trasformerà in rabbia”.

“Su questo saremo fermi e irremovibili. È questo il messaggio che indirizziamo alla presidente, Giorgia Meloni, in visita in queste ore in Romagna, e al nostro Governo”, ha precisato il primo cittadino di Cesena, dopo aver svolto un sopralluogo in città insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. “Il coraggio e la forza, la solidarietà di queste ore, lo spirito di tutti i cesenati, dei romagnoli, e di chi è arrivato da tutta Italia per aiutarci, ci fa dire che non ci arrendiamo. Necessita però anche di essere supportato, rafforzato e confermato dagli aiuti indispensabili per far sì che le famiglie e le persone che hanno perso la casa, o la propria impresa, non siano lasciate da sole”, ha concluso.

Meloni in visita nei luoghi più colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna: l’incontro con Bonaccini e con i volontari

Intanto, dopo l’atterraggio a Rimini, il premier ha effettuato un sopralluogo a Ghibullo, in provincia di Ravenna, dove le strade continuano a essere sommerse di acqua e fango. meloni, con al seguito una piccola delegazione, ha incontrato i residenti e scattato alcuni selfie con i cittadini incontrati.

“Siete molto bravi voi volontari, portare le cose da mangiare nell’acqua. È molto bello quello che fate. Mi dispiace”, si sente dire alla leader di FdI in un video pubblicato sul Facebook e girato durante la sua visita nella Regione flagellata dal maltempo.

A seguito dell’arrivo in Emilia-Romagna, poi, Meloni ha incontrato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel primo pomeriggio di domenica 21 maggio a Forlì per un confronto sull’emergenza maltempo. Poco dopo, hanno raggiunto insieme Faenza, altra area gravemente colpita da nubifragi e alluvioni.

Conclusa la visita in alcuni paesi del Forlivese e del Ravennate e il meeting con Bonaccini, poco prima delle 17:00, il premier si è recato presso la Prefettura di Ravenna. Da qui, ha dichiarato: “Il governo c’è. È stata una tragedia ma può essere un’occasione per rinascere più forti, difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse – e ha aggiunto –. Il lavoro nostro è garantire risposte immediate. C’è un Consiglio di ministri convocato per martedì, c’è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti. È stata tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti”.