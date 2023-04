Meloni incontra leader Somalia, poi trilaterale anche con Etiopia

Addis Abeba, 15 apr. (askanews) – “Ad Addis Abeba ho avuto il piacere di incontrare anche il presidente somalo Hassan Mohamud. La Somalia troverà sempre nell’Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a rafforzare le istituzioni somale e la stabilità dell’intero Corno d’Africa”. Così su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, , ha commentato l’incontro con il leader somalo, durante il suo viaggio in Etiopia.

Proprio con il presidente somalo e con il primo ministro etiope

Abiy Ahmed Ali, Meloni ha poi avuto un incontro trilaterale nel secondo giorno di visita ad Addis Abeba. La premier ha annunciato che presenterà a ottobre il suo “Piano Mattei per l’Africa”, con cui l’Italia vuole essere protagonista di una nuova stagione per il continente. Cooperazione, sviluppo economico, migranti i temi al centro della missione nel Corno d’Africa, che per l’Italia, ha insistito Meloni, “è cruciale e sensibile”.

Ad Addis Abeba la premier ha anche visitato la scuola italiana Galileo Galilei, il più grande istituto scolastico italiano all’estero, con 900 iscritti.