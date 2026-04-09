Meloni: innegabile particolare difficoltà rapporti tra Europa e Usa

Roma, 9 apr. (askanews) – “Questo positivo spiraglio di risoluzione della crisi con l’Iran, tuttavia, non fa venir meno un ragionamento più complessivo che abbiamo il dovere di affrontare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula. “Perché è innegabile che stiamo vivendo un momento di particolare difficoltà nei rapporti tra Europa e Stati Uniti.

Ma è altrettanto innegabile che l’attuale amministrazione americana ha accelerato un percorso che era stato ampiamente preannunciato dalle amministrazioni precedenti, tanto repubblicane quanto democratiche, di stogliere progressivamente lo sguardo dall’Europa per dedicarsi alla competizione globale con la Cina, scegliendo quindi l’Indo-Pacifico come quadrante geostrategico prioritario. Una traiettoria chiara che le leadership europee del recente passato hanno lungamente e, a mio avviso, colpevolmente preferito non cogliere, comprese quelle che governavano in Italia e che si accontentavano di una pacca sulla spalla o di un tweet di endorsement quando formavano un nuovo governo” ha aggiunto.