Meloni: Israele nazione amica e partner fondamentale per l'Italia

Meloni: Israele nazione amica e partner fondamentale per l'Italia

Meloni: Israele nazione amica e partner fondamentale per l'Italia

Roma, 10 mar. (askanews) – “Israele è una nazione amica e un partner fondamentale nel Medio Oriente e a livello globale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“Abbiamo discusso delle nostre eccellenti relazioni bilaterali che si sono rafforzate negli ultimi tempi ma su cui riteniamo di poter fare nei prossimi mesi molto di più – ha detto Meloni –

vogliamo accrescere il livello della nostra cooperazione nei settori più innovativi; Israele nel settore della tecnologia è una nazione che ha fatto percorsi straordinari, anche nella tecnologia applicata all’agricultura, a fronte della crisi idrica che l’Italia sta vivendo abbiamo parlato anche di questo e del lavoro che ha fatto Israele in questo campo; abbiamo poi condiviso la necessità di un nuovo incontro inter-governativo tra Italia e Israele, non se ne tiene uno dal 2013, il prossimo dovrebbe tenersi in Israele e vorremmo organizzarlo quanto prima”.