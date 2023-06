Meloni: Italia-Francia devono collaborare, dialogo per interessi comuni

Parigi, 20 giu. (askanews) – “Italia e Francia sono due nazioni collegate, centrali, protagoniste in Europa che hanno bisogno di dialogare perché molti e convergenti sono gli interessi comuni”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo.

“La nostra collaborazione è stretta e proficua in molti settori. Abbiamo avuto già modo di discutere i principali temi, sia del rapporto bilaterale sia dell’attualità mondiale, ma l’incontro di oggi ci permette di passare in rassegna i temi più importanti e capire come rafforzare il dialogo comune a beneficio degli interessi nazionali, dell’Ue e della necessità di affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte”.

“Nei prossimi mesi saremo chiamati a prendere decisioni che avranno conseguenze importanti per il futuro dell’Ue e dei rapporti transatlantici ed è essenziale che

Roma e Parigi lavorino” insieme “a livello bilaterale e multilaterale” ha aggiunto.