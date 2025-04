Meloni: Italia più 2% spesa Nato. Trump a giornalisti: mai abbastanza

Washington, 17 apr. (askanews) – “L’Italia sta per annunciare al prossimo summit Nato che aumenterà le spese al 2% come richiesto”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. “Non è mai abbastanza”, ha aggiunto Trump. Per Meloni “L’Europa è impegnata a fare di più, sta lavorando sugli strumenti per consentire e aiutare gli Stati membri ad aumentare le spese per la difesa. Siamo convinti che tutti debbano fare di più”.