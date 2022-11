Meloni: "Italia protagonista al G20, io unica donna premier"

Roma, 16 nov. (askanews) – “L’Italia è stata protagonista di questo G20, c’era attorno a noi sicuramente molta curiosità, molta attenzione per la nostra partecipazione. Sicuramente anche il fatto, la stampa lo ha riportato, voi lo avete sottolineato, che l’Italia fosse l’unica nazione rappresentata da un capo di Stato e di governo donna, c’erano in tutto quattro donne sedute al tavolo su 41 partecipanti totali. Ovviamente per una nazione dove ,olto spesso ci siamo lamentati di essere fanalino di coda nella partecipazione femminile, essere oggi un’avanguardia sicuramente è un elemento che fa piacere, questo, ma credo che non fosse semplicemente la novità ad attirare la curiosità”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Bali al termine del G20.

“Non sono riuscita a fare tutti i bilaterali chiesti con l’Italia, e davvero non avremmo potuto fare di più in queste ore. Penso piuttosto che l’elemento dirimente credo sia stata l’idea di un governo stabile e solido che dà proiezione di lungo periodo e rende più facile e interessante l’Italia come soggetto con cui è importante relazionarsi”, ha concluso.