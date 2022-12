Meloni: Italia sostiene lo Status Paese candidato Ue a Bosnia

Roma, 14 dic. (askanews) - "La novità rispetto alla mia relazione di ieri, è che il consiglio della Ue ha, proprio ieri, raccomandato come avevo detto nella relazione, al Consiglio europeo che si terrà domani (15 dicembre, ndr) di concedere lo Status di Paese candidato alla Bosnia-Erzegovina. U...

Roma, 14 dic. (askanews) – “La novità rispetto alla mia relazione di ieri, è che il consiglio della Ue ha, proprio ieri, raccomandato come avevo detto nella relazione, al Consiglio europeo che si terrà domani (15 dicembre, ndr) di concedere lo Status di Paese candidato alla Bosnia-Erzegovina. Un piccolo tassello, un piccolo passo avanti che possiamo fare nella riunione di domani e verso il quale l’Italia intene contribuire”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica al dibattito in Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 15 e 16 dicembre..