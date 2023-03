Meloni: "L’Italia non può rimanere più sola, norme per fermare i trafficanti di esseri umani"

Meloni: "L’Italia non può rimanere più sola, norme per fermare i traffica...

L'appello di Giorgia Meloni e la risposta Ue: "L’Italia non può rimanere più sola, norme per fermare i trafficanti di esseri umani"

Giorgia Meloni è stata chiara: “L’Italia non può rimanere più sola, norme per fermare i trafficanti di esseri umani“. La premier spiega come intende muoversi l’esecutivo dopo la strage di Cutro nel Cdm sul posto e ribadisce che il paese “non può rimanere più solo ad affrontare il fenomeno dell’immigrazione clandestina“. Quello della Meloni è un appello accolto dalla Commissione europea.

“Fermare i trafficanti di esseri umani”

Commissione che nelle prime ore di ieri ha ribadito di essere “completamente d’accordo sul fatto che bisogna prendere delle misure per quanto riguarda l’immigrazione”. La premier ha scritto su Facebook: “Non vogliamo più ritrovarci a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano”.

La battaglia del governo e il Cdm

E ancora: “Per questo motivo nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il governo italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare”. Quale Cdm? Quello che è in programma il 9 marzo presso la sala consiliare del comune di Cutro, esattamente nel luogo simbolo della strage a seguito del naufragio che ha ucciso 70 migranti, tra cui diversi bambini.