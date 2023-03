Alla premier Giorgia Meloni è arrivata una lettera di Ursula Von der Leyen che le dà ragione sui migranti, con l’Ue che dopo la strage di Cutro si accorge delle mancanze sul delicato tema e punta sulla collaborazione effettiva. La lettera di von der Leyen è la risposta ad un suo scritto ufficiale dopo il naufragio al largo di Steccato di Cutro, che è costato la vita a 70 migranti.

Lettera di Von der Leyen a Meloni

E la Presidente della Commissione Europea ha scritto: “Condivido pienamente la sua opinione, secondo cui come europei, politici e cittadini abbiamo il dovere morale di agire per evitare simili tragedie, che purtroppo si verificano troppo spesso”. E ancora: “Quest’ultima tragedia deve quindi servire da sprone a raddoppiare la nostra determinazione nel trovare soluzioni efficaci e durature”.

Il nodo cruciale del problema comune

Poi il nodo cruciale, con la donna di punta della Commissione Ue che ammette come il problema dell’immigrazione non sia solo dell’Italia, ma rappresenti “una sfida europea, che richiede una soluzione europea. È vero che la migrazione è una realtà complessa e in continua evoluzione. È una sfida che fatichiamo ad affrontare e che necessita di soluzioni fondamentali e globali. E si trovano solo quando si agisce insieme”. E in chiosa: “Nel corso del tempo, abbiamo dimostrato che quando agiamo insieme possiamo gestire le migrazioni. Ad esempio, i milioni di ucraini in fuga dalla guerra in Russia hanno provocato il più grande sfollamento nel nostro continente dalla Seconda Guerra Mondiale“.