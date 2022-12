Meloni: la pace in Europa e la nostra libertà non più scontate

Milano, 22 dic (askanews) – “La pace in Europa e la libertà non sono scontate, basta andare poco lontano da qua per vederlo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina.

Anche “l’ordine internazionale non è più scontato: chi conosce la geopolitica capisce benissimo come dietro al conflitto ucraino si celi in realtà un conflitto che ha dimensioni molto più ampie, che non coinvolge solamente Ucraina e Russia come piace ad alcuni vedere, e come purtroppo non è, e se anche coinvolgesse solo Ucraina rimarrei dell’idea che l’Italia ha fatto quel che doveva fare e continuerà a fare quel che deve fare”.