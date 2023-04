Meloni lascia Downing Street e non risponde ai cronisti sul Def

Londra, 27 apr. (askanews) – Si è concluso dopo circa due ore l’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il premier britannico, Rishi Sunak.

Ora è prevista la visita a Westminster. La premier non ha risposto alle domande dei giornalisti che hanno provato a chiederle un commento alla bocciatura della relazione sullo scostamento di bilancio.

Rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica tra Italia e Regno Unito in piena coerenza e complementarità con l’adesione italiana alla Ue. È l’obiettivo di un Memorandum of understanding firmato da Meloni, e dal primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, nel corso della visita a Londra. L’intesa mette a sistema iniziative congiunte in ambiti di collaborazione prioritari (sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione) e permette di consolidare le ampie convergenze con Londra sul piano internazionale.