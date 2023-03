Home > Askanews > Meloni lascia il congresso CGIL di Rimini: sono soddisfatta Meloni lascia il congresso CGIL di Rimini: sono soddisfatta

Rimini, 17 mar. (askanews) – “Sono soddisfatta. Non ho mai paura di confrontarmi, come si sa. Penso che sia una cosa giusta e che fosse doveroso esserci”. E’ il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in mattinata è intervenuta al congresso nazionale della Cgil a Rimini. Dopo il suo intervento dal palco, la premier accompagnata dal segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, si è fermata al Palacongressi per oltre mezz’ora durante la quale ha incontrato, tra gli altri, alcune istituzioni locali; ha lasciato il palacongressi con un mazzo di fiori bianchi fra le braccia.

