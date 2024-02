Meloni: l'Italia è all'altezza di grandi eventi sportivi, dobbiamo credere in noi

Montesilvano, 7 feb. (askanews) - "Il problema principale dell'Italia è non credere abbastanza in se stessa, esaltare più le ombre che le luci, mettere in evidenza che non saremmo all'altezza e invece alla prova dei fatti siamo sempre all'altezza. L'Italia è all'altezza di ospitare grandi eventi ...

Montesilvano, 7 feb. (askanews) – “Il problema principale dell’Italia è non credere abbastanza in se stessa, esaltare più le ombre che le luci, mettere in evidenza che non saremmo all’altezza e invece alla prova dei fatti siamo sempre all’altezza. L’Italia è all’altezza di ospitare grandi eventi sportivi, le città più piccole, tutte le regioni sono capaci di far impallidire chi arriva qui per partecipare a un grande evento sportivo. Il governo e tutto il sistema Italia sono concentrati su questo evento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla presentazione dei World Skate Games, a Montesilvano in Abruzzo.