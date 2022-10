Meloni, Lupi: in Parlamento chiara sul fascismo, stop pregiudizi

Roma, 25 ott. (askanews) – “La storia del centrodestra e della destra italiana è diversa da quella degli altri paesi europei, c’è stata la svolta di Fiuggi, per chi conosce la nostra storia, Giorgia Meloni è leader dei conservatori europei, non ho mai avuto dubbi su questo ma certo il Parlamento è il luogo dove da premier non solo questi dubbi che io non ho mai avuto vengono risolti ma c’è un punto di chiarezza e nettezza che spero lasci da parte i pregiudizi e si inizi il confronto nel merito con l’opposizione”.

Così Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, dopo il discorso di Giorgia Meloni alla Camera che in un passaggio ha detto di “non ho mai provato simpatia o vicinanza per i regimi antidemocratici, fascismo compreso”.