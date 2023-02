Meloni: "Mai detto di essere allergica alla Germania"

Berlino, 3 feb. (askanews) – Giorgia Meloni non ha “mai detto” di essere “allergica alla Germania”. Lo ha risposto la stessa presidente del Consiglio durante la conferenza stampa a Berlino con il cancelliere Olaf Scholz, rispondendo a una domanda della stampa tedesca.

“Avrei detto di essere allergica alla Germania? Non ne ho memoria, non so quando lo avrei detto ma non sempre quello ho letto e che mi viene attribuito sono verità.

Il tedesco tra le lingue che ho studiato è quella che ho imparato meno, è una lingua molto difficile, sul tedesco ho fallito perchè è una lingua molto complessa, molto complessa grammaticalmente, non perchè sono allergica”.