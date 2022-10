Meloni: “Mai provato simpatia per i regimi, fascismo compreso”

Roma, 25 ott. (askanews) – “A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto non ho mai provato simpatia o vicinanza per i regimi antidemocratici, fascismo compreso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un passaggio del suo primo discorso alla Camera, in vista del voto di fiducia.

Meloni ha definito le leggi razziali promulgate da Mussolini “il punto più basso della storia degli italiani, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre”.

“I totalitarismi del Novecento hanno dilaniato l’intera Europa, non solo l’Italia, per più di mezzo secolo”, ha aggiunto, “orrori e crimini che da chiunque vengano compiuti non meritano giustificazioni di sorta e non si compensano con altri orrori e altri crimini, nell’abisso non si pareggiano mai i conti, si precipita e basta”.