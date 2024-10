Meloni: manovra seria, non aumentiamo tasse e teniamo conti in ordine

Bruxelles, 16 ott. (askanews) – “La manovra è seria e di buonsenso, concentra le non molte risorse a disposizione nelle priorità – ricalcando il lavoro delle precedenti manovre – cioè ci concentiamo su redditi, lavoro, salari, imprese, famiglia, senza aumentare le tasse per i cittadini, tenendo i conti in ordine”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles.