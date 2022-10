Meloni, Marattin (Iv): slogan e luoghi comuni, pochi i contenuti

Roma, 25 ott. (askanews) – “Un insieme di slogan e luoghi comuni, vedremo i fatti, un misto tra campagna elettorale ed enunciazioni di principio, abbiamo apprezzato il passaggio sul Reddito di cittadinanza, per il resto tanta vaghezza e slogan, presto verrà il confronto con la realtà”.

Così ha commentato Luigi Marattin (Iv) il discorso di insediamento di Giorgia Meloni alla Camera.

“Faremo opposizione con le proposte, abbiamo già fatto una proposta per il caro-bollette, non vediamo l’ora di discutere di contenuti, oggi non ne ho sentiti tanti”.