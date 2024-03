Meloni: Marsilio primo presidente storia Abruzzo riconfermato

Roma, 11 mar. (askanews) - "Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social. "Non importa quanto un camp...

Roma, 11 mar. (askanews) – “Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social.

“Non importa quanto un campo sia largo, ma quanto sia coeso e abbia una idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini “, ha aggiunto. “Noi – aggiunge – faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell’Abruzzo che ripone grande fiducia in noi. Grazie Abruzzo”.