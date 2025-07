Meloni: Mediterraneo tornato protagonista, opportunità per l'Italia

Roma, 1 lug. (askanews) – “L’attenzione al mare e a tutto ciò che ruota attorno al mare, non solo in termini economici e produttivi ma anche culturali e sociali, rappresenta da sempre una priorità di questo governo e della nostra nazione. Riteniamo strategico valorizzare quel vantaggio straordinario che l’Italia ha che deriva dalla sua stessa natura e collocazione geografica.

Siamo al centro del Mediterraneo, un mare tornato protagonista nelle dinamiche globali come via di comunicazione più breve tra l’Occidente e l’Oriente”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio ad Assoarmatori.

“Un bacino – ha ricordato – che occupa solo l’1% delle acque del mondo ma che è attraversato dal 20% del traffico marittimo mondiale. L’anello di congiunzione tra i due grandi spazi marittimi del Pianeta, l’Atlantico e l’Indo-Pacifico. Questo offre all’Italia, alle imprese, ai lavoratori, occasioni enormi di sviluppo, di crescita, di benessere. Penso alle grandi opportunità che possono derivare dallo sviluppo delle interconnessioni economiche, energetiche, digitali e sono diversi i progetti strategici a cui stiamo lavorando con grande determinazione e concretezza per dare corpo e sostanza a questa visione”.