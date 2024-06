Meloni: morte di Singh disumana, atteggiamento schifoso datore lavoro

Roma, 26 giu. (askanews) - "La morte di Satnam Singh è stata orribile e disumana per il modo atroce in cui è avvenuta e ancora più per l'atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. È l'Italia peggiore che lucra su migranti. La vergogna del caporalato è lungi dall'essere sconfitta ma non in...