Meloni: Mosca impantanata, difficoltà che può costringerla ad accordo

Roma, 17 dic. (askanews) – “La realtà sul campo è che Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione tanto che dalla fine del 2022 a oggi è riuscita a conquistare appena l’1,45% del territorio ucraino, peraltro a costo di enormi sacrifici in termini di uomini e mezzi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025.

“Questa difficoltà – ha aggiunto – è l’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo ed è una difficoltà che è stata garantita dal coraggio degli ucraini e dal sostegno occidentale alla nazione aggredita”.

La trattativa per un accordo di pace tra Ucraina e Russia è “estremamente complessa”, e “non può prescindere dalla volontà russa di contribuire ai negoziati in maniera equa e credibile e costruttiva. Tutto sembra raccontare che questa volontà non sia ancora maturata: lo dimostrano i bombardamenti su infrastrutture e popolazione inerme, e le richieste irragionevoli sulla porzione di Donbass non conquistata dai russi. È questo lo scoglio più difficile da superare”.