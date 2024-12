Meloni: Musk? "Non prendo ordini da nessuno e non consento ingerenze"

Roma, 18 dic. (askanews) – “Non vi seguirò mai in questo racconto per cui con chiunque si parli sembra che si stia eseguendo degli ordini. Non lo faccio e non lo farò mai anche se per qualcuno è difficile da comprendere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, replicando in Senato alle critiche di Mario Monti sul rapporto con Elon Musk.

“Su Musk dico anche – ha aggiunto – che io da anni dico che c’è un problema se ci sono concentrazioni economiche o grandi piattaforme che hanno fatturati maggiori di diversi stati nazionali, che agiscono senza regole. E mi avete detto che ero sovranista. Io la penso così anche ora, ma cosa è successo ora? È successo che Musk è la prima di queste persone che non ha idee mainstream. Il problema si è posto all’indomani del sostegno di Musk a Trump, ma nessuno ha detto una parola fino a che Musk sosteneva il Partito Democratico. Io non ragiono così, io non consento ingerenze a nessuno, guardo sempre e solo l’interesse nazionale, però sono felice che anche voi siete diventate sovranisti, senatrice Malpezzi, la considero una grandissima impresa di Elon Musk, più di essere arrivato sulla luna”, ha aggiunto.