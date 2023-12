Meloni: nessun attacco a Draghi, rispetto la sua fermezza

Roma, 13 dic. (askanews) – Le parole di ieri sulla foto sul treno per Kiev sono “lungi dall’essere un attacco a Mario Draghi: tutti sanno cosa penso della fermezza avuta da Draghi sulla questione Ucraina e proprio perché ho rispetto per quella fermezza, non penso che la politica estera si risolva nella foto sul treno con i francesi e i tedeschi, mi spiace che si cerchi di ribaltare il quadro”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella sua replica in Senato.

Mario Draghi, ha sottolineato, ha avuto “fermezza” con “una maggioranza che era molto difficile da gestire da questo punto di vista” e tale “fermezza non si risolve nella foto sul treno con i francesi e i tedeschi. Quel treno l’ho preso anche io, figuriamoci se non capisco il valore che ha, però dal mio punto di vista c’è stata un’Italia che in passato ha ritenuto che tutto il suo ruolo dovesse essere quello di aspettare e vedere quel che facevano Francia e Germania e accodarsi sperando di infilarsi in una foto. Io non penso che questa sia la politica estera ma questo non vuol dire che non abbia buoni rapporti con la Francia e la Germania, che non abbia le mie foto con Orban, Scholz, Macron e chiunque. La politica estera è una cosa più ampia”.