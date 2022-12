Meloni: Next generation Ue non sufficiente, Europa faccia di più

Roma, 5 dic. (askanews) – “Next generation Ue ha rappresentato una prima risposta a livello europeo, ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente, era un piano immaginato per contrastare le conseguenze della pandemia non poteva tenere in conto l’impatto della guerra in Ucraina”, “bisogna fare di più oggi a livello europeo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in video collegamento a “L’Italia delle regioni”, il primo festival promosso dalle Regioni e dalle Province autonome che si svolge a Palazzo Lombardia a Milano.

“Il Pnrr è un’eredità importante se quelle opportunità non vanno perse” ha aggiunto, per questo “il governo ha deciso di riattivare la cabina di regia per monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi in modo rapido, efficace e coeso coinvolgendo tutti gli attori in campo” tra cui “le parti sociali”.